Huỳnh Anh Tuấn hồi phục sau đột quỵ, quay video làm bánh chuối hấp ở căn chòi quen thuộc

Ngay khi video được đăng tải, khán giả lập tức để lại nhiều bình luận động viên, chia sẻ niềm vui khi thấy anh khỏe lên từng ngày. Có người nói: “Cuối cùng cũng nhìn thấy anh mỉm cười, làm bánh, chia sẻ với mọi người”. “Mỗi chiếc bánh là mỗi nỗ lực, chúc anh mau hồi phục hoàn toàn”...

Nhiều khán giả nhận xét video có sắc thái gần như “cuộc sống hàng ngày” của anh - không màu mè, không kịch bản lớn, mà là chia sẻ chân thành từ một người từng đứng trước ranh giới sống chết.

Một số người còn gửi lời mong muốn: hãy quay lại màn ảnh, hãy tiếp tục làm video, bất kể nhỏ - “chỉ cần thấy anh khỏe là đủ”. Việc anh chọn thực hiện món bánh chuối - món ăn dân dã, gần gũi càng khiến hình ảnh của anh trở nên ấm áp, gần gũi với người xem hơn bao giờ hết.

Trong video, khán giả nhận thấy tay phải của Huỳnh Anh Tuấn đã cử động được nhưng còn yếu, cần thời gian để phục hồi hoàn toàn. Trước đó, quản lý cho hay, tay phải của nam diễn viên bị liệt hoàn toàn sau di chứng của đột quỵ.

Video làm bánh chuối hấp của Huỳnh Anh Tuấn dù không cầu kì nhưng mang một ý nghĩa lớn: Nó là thông điệp về sự kiên nhẫn, mong mỏi bình thường và lòng biết ơn với những người đồng hành. Anh không chỉ “trở lại” sau biến cố, mà đang khôi phục lại cách sống, cách chia sẻ và cách kết nối với khán giả.

Video: Fanpage Huỳnh Anh Tuấn﻿