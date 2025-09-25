Huỳnh Anh Tuấn hồi phục sau đột quỵ, quay video làm bánh chuối hấp ở căn chòi quen thuộc

Song Ngư| 25/09/2025 16:23

Trải qua hơn hai tháng vật lộn giữa sinh tử sau cơn đột quỵ tim não, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đang dần hồi phục để trở lại từng bước. Mới đây, anh khiến người hâm mộ xúc động khi đăng video quay cảnh bản thân tự tay làm bánh chuối hấp tại chòi nhỏ.

Trong video mới đây, Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện tại chòi quay - nơi anh vẫn thực hiện các video nấu ăn giản dị - và dành thời gian chuẩn bị món bánh chuối hấp.

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, Huỳnh Anh Tuấn với sự hỗ trợ từ người quản lý - đảm nhận khâu chuẩn bị chuối, trộn bột và hấp. Qua từng động tác, người xem có thể nhìn thấy sự cẩn trọng và kiên nhẫn trong từng công đoạn.

552588690_1173711797957769_1059744114803306627_n.jpg
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn (trái), phục hồi sau đột quỵ tim, não

Cách làm bánh chuối hấp mà anh chọn gần với phong cách truyền thống: sử dụng chuối chín, bột năng và có phần nước cốt dừa để tăng độ béo, mềm cho bánh.

Việc anh tự mình làm bánh - không chỉ đơn thuần là quay video cho “có hình ảnh đẹp” - là cách anh thử sức, kiểm tra khả năng kiểm soát tay phải, giọng nói, và sự dẻo dai của cơ thể trong việc thực hiện những việc nhỏ bình thường.

Nhiều khán giả nhận xét video có sắc thái gần như “cuộc sống hàng ngày” của anh - không màu mè, không kịch bản lớn, mà là chia sẻ chân thành từ một người từng đứng trước ranh giới sống chết.

Ngay khi video được đăng tải, khán giả lập tức để lại nhiều bình luận động viên, chia sẻ niềm vui khi thấy anh khỏe lên từng ngày. Có người nói: “Cuối cùng cũng nhìn thấy anh mỉm cười, làm bánh, chia sẻ với mọi người”. “Mỗi chiếc bánh là mỗi nỗ lực, chúc anh mau hồi phục hoàn toàn”...

552154910_1821101165951403_111624878524998950_n.jpg

Một số người còn gửi lời mong muốn: hãy quay lại màn ảnh, hãy tiếp tục làm video, bất kể nhỏ - “chỉ cần thấy anh khỏe là đủ”. Việc anh chọn thực hiện món bánh chuối - món ăn dân dã, gần gũi càng khiến hình ảnh của anh trở nên ấm áp, gần gũi với người xem hơn bao giờ hết.

Trong video, khán giả nhận thấy tay phải của Huỳnh Anh Tuấn đã cử động được nhưng còn yếu, cần thời gian để phục hồi hoàn toàn. Trước đó, quản lý cho hay, tay phải của nam diễn viên bị liệt hoàn toàn sau di chứng của đột quỵ.

Video làm bánh chuối hấp của Huỳnh Anh Tuấn dù không cầu kì nhưng mang một ý nghĩa lớn: Nó là thông điệp về sự kiên nhẫn, mong mỏi bình thường và lòng biết ơn với những người đồng hành. Anh không chỉ “trở lại” sau biến cố, mà đang khôi phục lại cách sống, cách chia sẻ và cách kết nối với khán giả.

Video: Fanpage Huỳnh Anh Tuấn﻿

