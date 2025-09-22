Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ tim, não

Tối 21/9, Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ: “Xin chào cả nhà. Tôi đã quay lại”. Nam diễn viên nói lời cảm ơn khán giả đã cầu nguyện, thăm hỏi anh vượt qua cơn bạo bệnh.

Vì giọng nói và tay phải còn yếu nên anh tiếp tục nhờ quản lý đồng hành, thay anh là người dẫn chuyện trong những video chia sẻ. Đây cũng là định hướng sắp tới của Huỳnh Anh Tuấn trong những video nấu ăn.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tập vật lý trị liệu sau đột quỵ.

Nhắc lại biến cố vừa qua, tài tử 57 tuổi cho biết anh đã trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh. Với anh đây không chỉ là cuộc chiến giành lại sự sống mà còn là “cú ngã” sự nghiệp. Quản lý chia sẻ Huỳnh Anh Tuấn không muốn hào quang điện ảnh vụt tắt, không muốn cuộc sống dừng lại nên đã nghị lực gấp nhiều lần với mong muốn được hồi sinh.