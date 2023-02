Huyền Trang "Mù Tạt" lần đầu tiết lộ chuyện đời tư và áp lực tại VTV

- Tôi cũng như mọi người, thu nhập từ lương cơ bản và lương hiệu suất. Nhưng may mắn nữa là khi lên sóng VTV và có sức lan tỏa thì MC thường sẽ nhận được những lời mời hợp tác từ bên ngoài. Thu nhập cũng tăng thêm từ đó.

Tôi hay khuyên bạn bè là đừng lấy vợ hay chồng là BTV. Tiền bạc không biết được bao nhiêu nhưng sự hi sinh là rất lớn. Mình đầu tư tri thức, chất xám và thời gian nhưng đổi lại là những áp lực từ số đông. Bất cứ phát ngôn nào cũng đều phải cẩn trọng, nếu không sẽ nhận lại chỉ trích từ hàng triệu người xem truyền hình. Những điều đó, mấy ai hiểu được?

Chứ thú thật, thời gian đầu, tôi phải "báo nhà". Mọi người cũng hay trêu, chả thấy mang tiền về mà ngày nào cũng thấy tiêu. Nói vậy, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi. Ăn bám gần một năm nhưng cả gia đình vẫn ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cần gì tốt cho công việc thì đều hỗ trợ hết.

Những năm kế tiếp sống với nghề, tôi xoay xở đủ kiểu, nhận cả những việc thù lao thấp để có chi phí sinh hoạt và bồi đắp kinh nghiệm. Bươn chải dữ lắm, nhưng phải nhắc lại là vì đam mê nên tôi đều vượt qua.

Sau 8 năm, cát-xê của chị hẳn đã cao hơn nhiều so với ngày đầu, và tình trạng xoay xở không còn nữa?

- Thu nhập từ Đài vẫn vậy vì đã có định mức chung, nhưng khi có cơ hội nhận dự án bên ngoài, thù lao của tôi đã khá hơn so với trước. Năng lực của mình đã được khẳng định, thì thù lao sẽ được trả xứng đáng thôi.

So với mặt bằng chung thì hơi khó nhưng tôi đã có thể tự lập hơn xưa. Xin khẳng định là Mù Tạt không giàu. Quần áo và những bữa ăn sang chảnh, phần nhiều là do tôi nhận tài trợ. Đây cũng là may mắn của tôi khi đồng hành với nghề và được khán giả yêu thương, các nhãn hàng ủng hộ.

"Tôi ế gần chục năm rồi"

Tôi thấy chị rất nỗ lực theo đuổi đam mê. Vậy khi đối diện với tin đồn về việc cặp kè đại gia nên được nâng đỡ, hẳn chị sẽ chạnh lòng?

- Thú thật, nếu người đó có điều kiện kinh tế, và chân thành, có quan điểm sống đồng điệu với tôi, thì việc yêu đương với họ đâu có gì phải hổ thẹn. Trước đây, khi tôi vẫn còn là một cô sinh viên mới chập chững vào nghề, cũng có những người rất thành đạt ngỏ lời, nhưng tôi từ chối vì thấy mình chưa xứng với họ. Tôi không sợ điều tiếng, mà sợ cảm giác chính mình bị tự ti. Mà khi đã tự ti rồi thì rất khó tìm ra điểm đồng điệu để đồng hành.