Huyền thoại xe hiệu suất cao Nissan GT-R R34 bị khai tử

Nissan GT-R R35 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong thế giới xe hiệu suất cao. Trong suốt 18 năm, khoảng 48.000 chiếc GT-R R35 đã được sản xuất.

Sau 18 năm làm mưa làm gió trên thị trường xe thể thao, mẫu xe huyền thoại này đã kết thúc hành trình của mình. Chiếc xe cuối cùng, một phiên bản Premium Edition T-Spec màu Tím Midnight, vừa rời khỏi nhà máy Tochigi của Nissan và được bàn giao tới tay khách hàng tại Nhật Bản.