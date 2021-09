Huyền thoại tuổi thơ: 4 nhóm nhạc nữ đạt 'đẳng cấp quốc dân' của làng giải trí Châu Á

S.H.E

Nếu đã yêu mến những bộ phim thần tượng Đài Loan và nền âm nhạc của đất nước này, bạn không thể không biết đếnS.H.E. Đây là nhóm nhạc nữ chỉ gồm 3 thành viên: Selina, Hebe và Ella. Tuy ít thành viên nhưng cả 3 cô nàng đều có tài năng xuất sắc và sức hút đặc biệt. Dù là người Đài Loan nhưng S.H.E đã vượt qua khoảng cách về chính trị để hoạt động mạnh mẽ ở Trung Quốc. Hơn một thập kỷ trôi qua, S.H.E vẫn chưa tan rã và vẫn đang là nhóm nhạc nữ thành công nhất của đất nước tỷ dân.

Chỉ có 3 thành viên nhưng S.H.E vẫn vô cùng nổi tiếng

Nhóm có những bản hit vô cùng nổi tiếng như "Chúng ta sao rồi", "Phải Làm Sao?", "Tình yêu sét đánh"v,v. Đặc biệt, bản OST "May Mắn Bé Nhỏ" của cô nàng Hebe được ví như ca khúc dành cho tuổi thanh xuân của tất cả mọi người. Ngoài ra, các thành viên của nhóm còn nổi tiếng trên các show truyền hình vì tính cách hài hước, vui vẻ.

"Tình Yêu Sét Đánh" - Ca khúc ngọt ngào đình đám của S.H.E

Tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x Trung Quốc đã gắn liền với âm nhạc của S.H.E. Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có một nhóm nhạc nữ nào đạt đến "đẳng cấp quốc dân" như 3 cô gái này. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc và Đài Loan, âm nhạc của S.H.E còn khiến khán giả Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan yêu mến. Những bộ phim có sự góp mặt, góp giọng của các thành viên cũng được đón nhận một cách nhiệt tình.

"Phải Làm Sao?" là bài hát có thể khiến bạn cảm thấy vui vẻ