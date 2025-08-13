Huyền thoại quần vợt Monica Seles mắc bệnh lạ

Trước vụ bị tấn công, Seles đã giành tám danh hiệu Grand Slam, lọt vào chung kết cả bốn giải lớn trong năm 1992 và ba lần vô địch. Chỉ vài tháng trước khi bị đâm trúng, Seles cũng giành chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 3 liên tiếp. Sau khi trở lại, Seles chỉ đoạt thêm một danh hiệu Grand Slam Úc mở rộng 1996.

Tay vợt nhập quốc tịch Mỹ năm 1994 Seles chia sẻ thêm: “Tôi đã phải vài lần làm mới lại bản thân. Lần đầu khi tôi sang Mỹ năm 13 tuổi từ Nam Tư, không biết ngôn ngữ và phải sống xa gia đình. Sau đó là khi trở thành tay vợt hàng đầu thế giới, đối diện với danh vọng, tiền bạc, sự chú ý. Rồi đến vụ bị tấn công, tôi phải làm mới lớn hơn”.

Giờ đây sau hàng chục năm, Seles đang học cách thích nghi với “phiên bản mới” của chính mình. “Bị chẩn đoán mắc nhược cơ là một lần làm mới lại lần nữa. Nhưng tôi luôn nói với các em mà tôi hướng dẫn: Bạn phải luôn điều chỉnh. Quả bóng đang nảy và bạn phải điều chỉnh. Đó cũng là điều tôi đang phải làm”, Seles khẳng định.