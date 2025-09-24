Huyền thoại quần vợt Croatia – thầy của Djokovic qua đời

Pilic từng là á quân đơn nam tại Roland Garros năm 1973 và cũng là nhân vật khởi nguồn cho cuộc tẩy chay Wimbledon cùng năm đó.

Khi ấy, các quan chức quần vợt Nam Tư cáo buộc Pilic từ chối thi đấu một trận Davis Cup gặp New Zealand. Ông phủ nhận nhưng vẫn bị treo vợt. Liên đoàn Quần vợt Sân cỏ Quốc tế (nay là ITF) ủng hộ quyết định của Nam Tư, song giảm án treo vợt xuống còn một tháng, nhưng thời gian đó lại rơi đúng vào Wimbledon.