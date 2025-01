Huyền thoại Man Utd qua đời sau 3 năm mất trí nhớ

Cựu huyền thoại Man Utd Denis Law vừa qua đời ở tuổi 84 khi sức khỏe sa sút trong nhiều năm qua. “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo với các bạn rằng cha của chúng tôi, ông Denis Law đã qua đời. Ông đã chiến đấu trong một trận chiến khó khăn nhưng cuối cùng đã được an nghỉ", CLB Mạnchester United đưa ra thông báo thay cho gia đình cố danh thủ. Denis Law mất trí nhớ từ tháng 8/2021 và được gia đình chăm sóc suốt thời gian qua. Trang chủ của "Quỷ đỏ" viết tiếp: "Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe của ông. Chúng tôi biết mọi người đã ủng hộ và yêu thương ông nhiều như thế nào và tình yêu đó luôn được trân trọng. Cảm ơn các bạn”. Denis Law qua đời ở tuổi 84. Denis Law sinh năm 1940 tại Scotland trong một gia đình có điều kiện kinh tế cơ bản. Là một tiền đạo xuất sắc, Denis Law đã ghi được 237 bàn thắng trong 404 lần ra sân cho Manchester United. Ông đã ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục tại Anh vào năm 1962. Denis Law là cầu thủ duy nhất có hai bức tượng dành riêng cho mình tại Old Trafford. Manchester United xem Law là một trong số cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của sân Old Trafford. Denis Law gia nhập Man Utd tháng 7/1962 và có trận đấu ra mắt 1 tháng sau đó. Ông lập tức sút tung lưới West Brom và để lại dấu ấn. Thi đấu cho Man Utd là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của Denis Law. Ông chuyển đến Man City vào năm 1973 và đây là quyết định gây nhiều tranh cãi. Ở mùa giải này, ông đã ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu cuối cùng gặp chính Manchester United, khiến cho đội bóng phải xuống hạng. Cú đánh gót lịch sử này sau đó được coi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá. Denis Law mô tả rằng đó là quãng thời gian khó khăn nhất mà mình từng trải qua. Wayne Rooney - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của câu lạc bộ - mô tả Law là một "huyền thoại". Mai Phương