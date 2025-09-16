Huyền thoại điện ảnh Hollywood Robert Redford qua đời

Khi trở thành đạo diễn, ngay ở tác phẩm đầu tay năm 1980 - Ordinary People, Robert Redford đã giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Ông còn là người sáng lập Liên hoan phim Sundance, nhằm thúc đẩy phong trào phim độc lập.

Robert Redford sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh khác như BAFTA, Quả cầu vàng, giải Chaplin Thành tựu trọn đời... đến khi nghỉ hưu năm 2016. Giai đoạn cuối đời, tài tử vẫn có một vai khách mời đáng chú ý trong loạt phim truyền hình Dark Winds. Ông cũng là nhà sản xuất điều hành của loạt phim này, khẳng định tình yêu của mình đối với điện ảnh.

Robert Redford còn truyền bá các hoạt động vì môi trường, là ủy viên lâu năm của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên.

