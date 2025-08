Huyền thoại đấu vật Hulk Hogan qua đời do nhồi máu cơ tim cấp

Hogan nhiều năm qua không còn liên lạc với con gái - ca sĩ Brooke Hogan. Hai cha con được cho là đã cắt đứt quan hệ, và ông chưa từng gặp cặp cháu sinh đôi - Oliver và Molly Gene - chào đời vào tháng 1/2025. Theo luật, nếu Brooke không có tên trong di chúc, cô vẫn có thể đưa vụ việc ra tòa để yêu cầu chia tài sản.

Trong khi đó, con trai Nick Hogan dường như vẫn duy trì quan hệ ổn định hơn với cha và có khả năng được hưởng phần lớn tài sản còn lại nếu không xảy ra tranh chấp.

Hogan được xem là biểu tượng và ngôi sao nổi tiếng nhất trong lịch sử đấu vật chuyên nghiệp, được vinh danh vào WWE Hall of Fame năm 2005. Ông cũng xuất hiện trên truyền hình thực tế với chương trình Hogan Knows Best, thu hút lượng người xem lớn.

Trước khi qua đời, Hogan đã thiết lập các quỹ tín thác cá nhân để đảm bảo việc phân chia tài sản rõ ràng và tránh kiện tụng. Những quỹ này thường được dùng để giữ tài sản ngoài tòa án, hạn chế sự can thiệp của chủ nợ hoặc các khiếu nại không mong muốn.