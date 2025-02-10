Vị trí của Ruben Amorim tiếp tục bị giám sát chặt chẽ sau trận thua của Manchester United trước Brentford và hiện có thông tin cho rằng một biểu tượng của "quỷ đỏ" có thể thay thế nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Huyền thoại của MU có thể thay thế Amorim là Michael Carrick. Carrick có thể dẫn dắt MU dưới dạng tạm quyền một thời gian ngắn nếu "quỷ đỏ" quyết định sa thải Ruben Amorim và tìm kiếm HLV mới trong những tuần tới.

Áp lực và sự soi mói dành cho Ruben Amorim, 40 tuổi, tiếp tục gia tăng sau một kết quả đáng thất vọng khác vào cuối tuần khi MU để thua 1-3 trên sân khách trước Brentford ở vòng 6 Premier League. Kết quả này càng làm dày thêm thành tích tệ hại của Amorim tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, khi ông chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận.