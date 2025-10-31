Huyền thoại của MU bình luận về việc Mainoo thay thế Bruno Fernandes

Tuy nhiên, huyền thoại của MU, Bryan Robson, rất muốn Bruno Fernandes trở lại vị trí quen thuộc ở phía sau tiền đạo và cho rằng Mainoo nên thay thế Bruno Fernandes trong cặp tiền vệ với Casemiro. "Tôi nghĩ bản thân Bruno Fernandes yêu Manchester United và tôi nghĩ Bruno Fernandes muốn ở lại và sẽ ở lại", Bryan Robson bình luận, "Kobbie Mainoo có thể chơi ở vị trí đó nếu được thúc đẩy.

Nhưng với tôi, nếu tôi là HLV của Manchester United, tôi sẽ cố gắng phát triển Mainoo để cậu ấy có thể chơi cùng Casemiro, và sau đó Bruno Fernandes có thể ra sân và làm những gì Bruno Fernandes làm một cách xuất sắc. Mainoo vẫn còn tiến bộ, tôi thấy cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ, đảm nhiệm cả hai vai trò và có trách nhiệm hơn trong phòng ngự".

Mainoo gặp khó khăn trong việc đảm bảo suất thi đấu thường xuyên dưới thời Amorim, khi cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ" này cơ hội ra đi dưới dạng cho mượn trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Kể từ đó, Robson đã vạch ra những gì Mainoo cần làm để giành lại vị trí trong đội hình xuất phát của MU.

Bryan Robson phát biểu: "Năm đầu tiên Kobbie Mainoo gia nhập đội, có lẽ cậu ấy đã chơi tốt trong nửa mùa giải. Sang mùa giải thứ hai, cậu ấy đã chơi xuất sắc. Mainoo thực sự đã thể hiện được những phẩm chất mà mình có. Vì vậy, với tôi, nếu Mainoo tránh được chấn thương, có thể vào đội và thi đấu thường xuyên, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiến bộ và trở thành một tài năng tuyệt vời cho Manchester United".