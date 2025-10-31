Huyền thoại của MU bình luận về việc Mainoo thay thế Bruno Fernandes

Bruno Fernandes đã được sử dụng ở vị trí lùi sâu hơn dưới thời HLV Ruben Amorim tại MU nhưng có ý kiến cho rằng Kobbie Mainoo có thể thay thế anh ở vị trí đó. Theo đó, huyền thoại của MU Bryan Robson tin rằng, cả Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo đều có thể ra sân cùng nhau.
HLV Ruben Amorim được Robson khuyên rằng Kobbie Mainoo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tối đa tiềm năng của Bruno Fernandes tại Manchester United. Đội trưởng của "quỷ đỏ" Bruno Fernandes đã được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu kể từ khi Amorim đến Old Trafford, dẫn đến việc anh ít có cơ hội ghi bàn trực tiếp hơn.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn ghi được 19 bàn thắng và 19 pha kiến tạo mùa trước, những con số này càng đáng chú ý hơn khi xét đến mùa giải thảm họa của MU. Mặc dù Bruno Fernandes chỉ đóng góp ba bàn thắng cho đến nay trong mùa giải này, MU đã có một giai đoạn thi đấu hiệu quả, đặc biệt là khi phong độ gần đây của họ đang rất đáng khích lệ.
Những chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton tại Premier League đã được MU hiện thực hóa với Bruno Fernandes tỏa sáng bên cạnh Casemiro. Một sự điều chỉnh tinh tế từ HLV Ruben Amorim của MU đã cho phép Bruno Fernandes chuyển sang các vị trí tấn công nhiều hơn, với một trong ba trung vệ dâng cao hơn trong các pha pressing.
Tuy nhiên, huyền thoại của MU, Bryan Robson, rất muốn Bruno Fernandes trở lại vị trí quen thuộc ở phía sau tiền đạo và cho rằng Mainoo nên thay thế Bruno Fernandes trong cặp tiền vệ với Casemiro. "Tôi nghĩ bản thân Bruno Fernandes yêu Manchester United và tôi nghĩ Bruno Fernandes muốn ở lại và sẽ ở lại", Bryan Robson bình luận, "Kobbie Mainoo có thể chơi ở vị trí đó nếu được thúc đẩy.
Nhưng với tôi, nếu tôi là HLV của Manchester United, tôi sẽ cố gắng phát triển Mainoo để cậu ấy có thể chơi cùng Casemiro, và sau đó Bruno Fernandes có thể ra sân và làm những gì Bruno Fernandes làm một cách xuất sắc. Mainoo vẫn còn tiến bộ, tôi thấy cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ, đảm nhiệm cả hai vai trò và có trách nhiệm hơn trong phòng ngự".
Mainoo gặp khó khăn trong việc đảm bảo suất thi đấu thường xuyên dưới thời Amorim, khi cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ" này cơ hội ra đi dưới dạng cho mượn trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Kể từ đó, Robson đã vạch ra những gì Mainoo cần làm để giành lại vị trí trong đội hình xuất phát của MU.
Bryan Robson phát biểu: "Năm đầu tiên Kobbie Mainoo gia nhập đội, có lẽ cậu ấy đã chơi tốt trong nửa mùa giải. Sang mùa giải thứ hai, cậu ấy đã chơi xuất sắc. Mainoo thực sự đã thể hiện được những phẩm chất mà mình có. Vì vậy, với tôi, nếu Mainoo tránh được chấn thương, có thể vào đội và thi đấu thường xuyên, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiến bộ và trở thành một tài năng tuyệt vời cho Manchester United".