Cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool và đội tuyển Anh John Barnes đã bị tuyên bố phá sản sau khi đơn kiến ​​nghị được Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh đệ trình vào tháng trước. Huyền thoại của Liverpool phá sản sau khi công ty của ông gánh khoản nợ lên tới 1,5 triệu bảng Anh.

Thông báo phá sản, với tên đầy đủ là John Charles Bryan Barnes, đã được đăng trên tờ London Gazette hôm 30-9 (giờ địa phương) sau khi Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) nộp đơn vào đầu tháng 8. Đơn đã được Tòa án Công lý Tối cao ban hành vào ngày 23-9.

HMRC cho biết John Barnes Media Limited, công ty hiện đã thanh lý của Barnes, đã tích lũy các khoản nợ vượt quá 1,5 triệu bảng Anh . Báo cáo của Thanh lý viên cho thấy HMRC đang nợ 776.878 bảng Anh tiền thuế VAT, Bảo hiểm Quốc gia và PAYE chưa thanh toán, cùng với 461.849 bảng Anh cho các chủ nợ không có bảo đảm và khoản vay 226.000 bảng Anh.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool từng 79 lần khoác áo đội tuyển Anh phải đối mặt với nhiều lần có thể bị phá sản kể từ năm 2010, trong đó vào năm 2023 liên quan đến hóa đơn thuế thu nhập cá nhân trị giá 238.000 bảng Anh được giải quyết vào phút chót.