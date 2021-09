Huyền thoại ABBA gây bão toàn cầu khi trở lại cùng lúc với 2 ca khúc sau 40 năm

Sau gần nửa thế kỷ kể từ album cuối cùng The Visitors được phát hành, ABBA không chỉ thông báo thu âm 2 sản phẩm mới là I still have faith in you và Don’t shut me down mà còn hoàn thiện xong một album. Thu âm tại phòng thu Riksmixningsverket của Benny tại thủ đô Stockholm, album mang tên Voyage sẽ được ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 5/11. Song hành cùng Agnetha, Björn, Benny và Anni-Frid, Universal Music Group sẽ là đơn vị phát hành mang tới fan trải nghiệm âm nhạc không thể bỏ qua này.

Album ABBA Voyage sẽ có 10 ca khúc