Huyện Thanh Chương báo cáo tiền Thủy Tiên làm từ thiện ít hơn xác nhận năm 2020

Tối 14/10, trả lời VTC News, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, huyện đã rà soát lại số tiền ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ cho bà con nhân dân huyện Thanh Chương bị lũ lụt năm 2020. Sau khi xác minh lại từng người dân đã nhận hỗ trợ thì tổng số tiền mà huyện Thanh Chương vừa báo cáo với Bộ Công an là 6,787 tỷ đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Chương đã xác nhận ngày 12/11/2020 (6,889 tỷ đồng).