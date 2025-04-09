Huyền Lizzie trở lại

Bộ phim mới Cách em một milimet của Trung tâm phim sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam là tác phẩm hiếm hoi trên sóng đài quốc gia có tuyến nhân vật chính là trẻ em, kể từ sau Đội đặc nhiệm nhà C21.

Đơn vị sản xuất cho biết phim đưa khán giả về không gian thời gian đầy hoài niệm. Bối cảnh chủ đạo là vùng quê yên bình - nơi điện thoại, Internet còn chưa phổ biến.