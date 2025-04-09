Huyền Lizzie trở lại

Ngọc Ánh| 04/09/2025 08:09

"Cách em một milimet" - phim truyền hình mới trên sóng giờ vàng - đánh dấu sự trở lại của Huyền Lizzie sau hơn một năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Đây cũng là bộ phim có dàn nhân vật chính đặc biệt, mang yếu tố mới lạ so với dòng phim gia đình, tình yêu thường thấy.

Bộ phim mới Cách em một milimet của Trung tâm phim sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam là tác phẩm hiếm hoi trên sóng đài quốc gia có tuyến nhân vật chính là trẻ em, kể từ sau Đội đặc nhiệm nhà C21.

Đơn vị sản xuất cho biết phim đưa khán giả về không gian thời gian đầy hoài niệm. Bối cảnh chủ đạo là vùng quê yên bình - nơi điện thoại, Internet còn chưa phổ biến.

519638589-24217073854555986-8262140894855333074-n-4063.jpg
Huyền Lizzie trở lại màn ảnh nhỏ sau Chúng ta của 8 năm sau.

Phim đánh dấu lần đầu thử sức với truyền hình dài tập của dàn diễn viên nhí Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Đảm nhận vai diễn của các nhân vật chính khi trưởng thành là Minh Huyền (Huyền Lizzie), Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu. Phim do đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương thực hiện. Họ lựa chọn thách thức bản thân sau thời gian dài chuyên làm phim hình sự.

"Cách em một milimet hứa hẹn chạm đến phần ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả. Phim là câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở làng Mây, nơi Tú, một cô bé hiếu động, tinh nghịch, yêu sự công bằng, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của đại bản doanh mà cô bé lập nên", đại diện nhà sản xuất nói.

526950904-1297143881772551-6711596634411143802-n-1882.jpg
Diễn viên Huỳnh Anh vào vai Bách.

"Đại bản doanh" trong phim còn có Bách - cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn, Biên - cậu bé mồ côi tình cảm và khéo tay. Những đứa trẻ có tuổi thơ rực rỡ, đầy trò nghịch ngợm nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào của tình bạn.

Phim là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu, khai thác sâu về chủ đề tình bạn. Nhân vật chính trong phim là cả một nhóm bạn gắn bó từ lúc ấu thơ tới khi trưởng thành. Đây là yếu tố giúp tác phẩmcó màu sắc đặc biệt so với dòng phim gia đình, tình yêu. Phim lên sóng tập 1 tối 4/9.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/huyen-lizzie-tro-lai-post1775237.tpo
