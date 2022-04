Huyền Lizzie ở hậu trường Thương ngày nắng về

20 phút trước Thị trường

Các tháng 3,4.5 hàng năm tại khu vực TP.HCM là đỉnh điểm của giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi có thể lên hơn 37 độ C và cảm nhận nhiệt độ buổi trưa có thể lên đến trên 4 độ C do hiện tượng bức xạ nhiệt.