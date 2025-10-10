Huyền Lizzie nhận niềm vui bất ngờ, Jennifer Phạm trẻ trung bất chấp tuổi tác

10/10/2025 19:13

Diễn viên Huyền Lizzie được fan tặng hoa và bánh nhân phim mới của cô lên sóng VTV. "Mẹ 4 con" Jennifer Phạm được khen trẻ đẹp ở tuổi 40.

batch_z7101615222072_1b8ea42cb5f2fe5f04dc5fb40ee3f9b9.jpg
Tin sao Việt 10/10: Diễn viên Huyền Lizzie đón niềm vui bất ngờ khi được fan tặng hoa và quà để đánh dấu phim "Cách em 1 milimet" cô tham gia chính thức lên sóng. 
image.jpg
Hoa hậu Jennifer Phạm quan niệm cuộc sống vốn dĩ đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó trở nên phức tạp. Nàng hậu được khen trẻ đẹp dù trải qua 4 lần sinh nở. 
phan nhu thao 02.jpg
Phan Như Thảo rạng rỡ bên Vũ Ngọc Anh với váy vàng ánh kim với chi tiết vải quấn hông tạo xẻ tà gợi cảm. 
batch_z7101615185961_0a4af078976a7540ded6b0fc3f891f96.jpg
MC Phương Mai tự tin và cởi mở với cuộc sống độc thân.  
batch_image (1).jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc ngẫu hứng chụp ảnh với hoa, được khen như "nàng thơ". 
batch_z7101615272340_628044c2364dbdbcd62d892083e4ab27.jpg
Ca sĩ Vy Oanh nói gia đình, chồng con là thứ quan trọng nhất với cô lúc này. 
batch_558971053_1346128416881376_5938558907747936810_n.jpg
Ca sĩ Phương Mỹ Chi tận hưởng giây phút thảnh thơi giữa lúc duyệt concert. 
batch_560571960_3220297731459638_3727581664519400886_n.jpg
NSƯT Chiều Xuân tham gia vở kịch mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. 
batch_560898435_1387717602714467_4153272085380432949_n.jpg
Soobin Hoàng Sơn suy tư: "Mặt trời đã tắt, suy nghĩ đã tắt".
batch_z7101615231381_aec134c278ca077156290be9aef0c4d1.jpg
Ca sĩ Đức Tuấn tranh thủ selfie trong lúc chờ bay. 
batch_z7101615251635_80afeacd2f9b4c179b32e4d3c62ab45b.jpg
Cựu siêu mẫu Bằng Lăng khoe dáng thon gợi cảm sau nhiều năm rời sàn diễn. 
batch_z7101615318861_b0363632e35356a0dca050190c909756.jpg
NSƯT Hữu Châu tếu táo ví mình là "xã hội đen" của đoàn phim. 
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sao-viet-10-10-2025-huyen-lizzie-nhan-niem-vui-bat-ngo-jennifer-pham-tre-trung-2451186.html
