Huyền Baby lộ vòng 1 'khủng' xập xệ

Đây không phải lần đầu, mỹ nhân sinh năm 1989 bị soi vòng 1 kém săn chắc. Trước đó, cô cũng nhiều lần để lộ cặp tuyết lê chảy xệ khi diện đầm sexy, khoét ngực sâu gợi cảm.

Huyền Baby cũng tự thừa nhận khuyết điểm này của bản thân. Cô không hề giấu diếm mà còn tự hào về điều đó.

Khi bị chê vòng 1 chảy xệ, người đẹp thẳng thắn đáp trả: "Xệ nhưng xịn. Chả có gì đáng xấu hổ và phải che giấu khi người mẹ hi sinh vẻ đẹp để dành khoẻ mạnh cho con mình. Mình cảm thấy rất tự hào về điều đó. Bạn cảm thấy không vừa mắt thi vui lòng Block nhé."

Dẫu vòng 1 có kém săn chắc nhưng không thể phủ nhận được sắc vóc nóng bỏng của cựu hot girl Hà Thành. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Huyền Baby được khen "lão hóa ngược", nhan sắc ngày càng lên hương. Công khai can thiệp thẩm mỹ nhiều điểm trên gương mặt nhưng hot mom một mực không đụng chạm đến vòng 1 cho thấy được sự hi sinh và tình mẫu tử gắn bó mà người đẹp dành cho con cái.