Huyền Baby lộ diện khác lạ, nhận chẳng ra phú bà đình đám Sài thành

Không còn hoạt động nghệ thuật nhưng thời gian qua mỗi lần lộ diện Huyền Baby vẫn nhận về chú ý lớn. Mới nhất, cựu hot girl Hà thành đã tham gia một sự kiện, có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng, trong đó có Thiều Bảo Trâm.
Chỉ vài giây ngắn ngủi ôm nhau thể hiện tình cảm, cặp người đẹp khiến dân tình bàn tán không ngớt vì visual đẹp không có điểm chê. Bất ngờ hơn cả là màn lên đồ của Huyền Baby. Cô để tóc ngắn cá tính, diện váy ôm body, trang điểm nổi bật.
Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ nhận chẳng ra phú bà đình đám. Ai cũng ngợi khen doanh nhân Quang Huy chăm vợ quá khéo, bảo sao Huyền Baby ngày càng lão hóa ngược.
"Huyền Baby thì luôn giữ được phong độ nhan sắc, càng ngày càng đẹp", "Công nhận Huyền Baby trẻ lâu quá", "Hai người đẹp trong một khung hình, chả biết 'thả tim' cho ai bây giờ",... là những bình luận để lại.
Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền, SN 1989). Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng Huyền Baby bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi. Ông xã của cô tên Quang Huy - người sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Sài Gòn.
Cùng năm, Huyền Baby sinh con gái đầu lòng - bé Củ Cải. Từ đó hot mom cũng dừng hẳn mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào chăm lo cho tổ ẩm và sự nghiệp riêng. Ngày 15/9/2017, Huyền Baby hạ sinh cho đại gia Quang Huy thêm một cậu con trai tên Khôi Vĩ (gọi ở nhà là Sữa).
Gia đình Huyền Baby đang sinh sống trong một lâu đài, được định giá lên đến 3,5 triệu USD (hơn 80 tỉ đồng). Đây chính là món quà mà chồng tặng cho Huyền Baby vào dịp Lễ tình nhân năm 2020.
Ngoài căn hộ kể trên, Huyền Baby còn nắm trong nay một bất động sản khác giá trị vượt ngưỡng 5 triệu USD (tương đương 120 tỉ đồng). Trong mỗi nơi ở, nàng hotgirl còn đầu tư một phòng chứa đồ hiệu riêng, được trang trí bởi dàn đèn pha lê đắt đỏ.
Huyền Baby di chuyển bằng siêu xe, đồ hiệu không kể hết đúng với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu" khét tiếng tại làng giải trí Việt. Mẹ 2 con mạnh tay sắm loạt váy áo, túi xách, giày dép lẫn phụ kiện đến từ những thường hiệu xa xỉ trên thế giới.
Để có được thân hình quyến rũ như hiện tại, cựu hot girl Hà thành thường xuyên đến phòng tập gym, ăn uống điều độ, giữ tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái. Bên cạnh đó cô không ngại tiết lộ đã "can thiệp" nhiều bộ phận trên cơ thể. Kể từ khi " trùng tu" diện mạo, cô cho biết cuộc sống cũng như công việc thuận lợi hơn rất nhiều.
"Mình tiêm mũi, cằm, làm gọn hàm nhưng là sử dụng các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật", Huyền Baby trả lời thắc mắc khi được fan hỏi thăm về chuyện can thiệp dao kéo.
Bên cạnh việc tiêm filler, nữ doanh nhân cũng khuyên mọi người nên tẩy da chết 2 lần/tuần, thoa serum, dưỡng da và đặc biệt phải dùng kem chống nắng hàng ngày. Để sở hữu vẻ ngoài thu hút thì ngoài các bước chăm sóc da, trước khi ra đường nên make-up nhẹ nhàng.