Huyền Baby lộ diện khác lạ, nhận chẳng ra phú bà đình đám Sài thành

Không còn hoạt động nghệ thuật nhưng thời gian qua mỗi lần lộ diện Huyền Baby vẫn nhận về chú ý lớn. Mới nhất, cựu hot girl Hà thành đã tham gia một sự kiện, có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng, trong đó có Thiều Bảo Trâm.

Chỉ vài giây ngắn ngủi ôm nhau thể hiện tình cảm, cặp người đẹp khiến dân tình bàn tán không ngớt vì visual đẹp không có điểm chê. Bất ngờ hơn cả là màn lên đồ của Huyền Baby. Cô để tóc ngắn cá tính, diện váy ôm body, trang điểm nổi bật.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ nhận chẳng ra phú bà đình đám. Ai cũng ngợi khen doanh nhân Quang Huy chăm vợ quá khéo, bảo sao Huyền Baby ngày càng lão hóa ngược.

"Huyền Baby thì luôn giữ được phong độ nhan sắc, càng ngày càng đẹp", "Công nhận Huyền Baby trẻ lâu quá", "Hai người đẹp trong một khung hình, chả biết 'thả tim' cho ai bây giờ",... là những bình luận để lại.