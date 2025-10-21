Huyền Baby hiếm hoi cho ông xã đại gia lên sóng, gia thế ra sao mà gây choáng

Mới đây, trên trang cá nhân, Huyền Baby hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc về ông xã gây sốt. Trong hình, cặp đôi hẹn hò trong một nhà hàng sang trọng nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Người đẹp diện váy hai dây gợi cảm ngồi sát rạt, tình tứ bên ông xã đại gia. Chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi cho thấy được độ mặn nồng của vợ chồng Huyền Baby dù đã kết hôn được 12 năm và có hai nhóc tỳ.
Huyền Baby sinh năm 1989, nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen năm 2008. Cô từng là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Hà Nội. Huyền Baby cũng từng hoạt động chung một nhóm nhạc với B.Sily, Hạnh Sino và Emily.
Khi sự nghiệp đang thời kì đỉnh cao thì năm 2013, Huyền Baby tổ chức đám cưới với Quang Huy - doanh nhân điều hành chuỗi khách sạn danh tiếng tại TP.HCM. Kể từ khi kết hôn, người đẹp lui về chăm sóc tổ ấm gia đình và tập trung kinh doanh, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí.
Chỉ đến năm 2024, Huyền Baby trở lại đường đua tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Suốt thời gian tham gia cuộc thi, người đẹp luôn có chồng ủng hộ và cưng chiều.
Trong thời gian cô tập luyện vất vả để chuẩn bị cho chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chồng cô luôn đưa đón. Thậm chí, để giúp bà xã đỡ căng thẳng, dù phải đi đón lúc 3h sáng nhưng ông xã vẫn khiến Huyền Baby bất ngờ với bó hoa lớn trên xe. Ngoài ra, người đẹp 8x từng tiết lộ, cô thường xuyên được chồng nướng đồ ăn, được chồng dỗ dành, đưa đi du lịch, hôn và nắm tay mỗi ngày, bóp chân tay cho vợ…
Huyền Baby khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn. Hot mom còn cho biết ông xã không chỉ lãng mạn trong tình yêu mà còn là một người bạn, một tri kỷ, luôn ủng hộ và hỗ trợ cô trong công việc và cuộc sống.
Cô cũng từng tiết lộ: "Mọi ước muốn hay quyết định của tôi đều được gia đình ủng hộ, đặc biệt là ông xã. Tôi cũng may mắn vì hai vợ chồng cùng chung quan điểm là cùng nhau chăm con cái và cùng nhau quản lý gia đình. Nhưng nhiều khi ông xã sẽ là người chu toàn mọi việc trong gia đình hơn tôi".
Huyền Baby hiếm khi chia sẻ về ông xã hay gia đình chồng nhưng những người thân cận đều biết chồng Huyền Baby là một doanh nhân trẻ thành đạt của TP.HCM.
Anh sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp tại TP.HCM với giá thuê phòng luôn cao ngất ngưởng, những khách sạn mà anh Quang Huy làm chủ được cho là chỉ dành cho giới thượng lưu, những người giàu có và các đại gia. Chưa kể đến việc chúng luôn được đặt ở những con phố đông đúc, đắt đỏ bậc nhất ở thành phố.