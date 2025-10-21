Huyền Baby hiếm hoi cho ông xã đại gia lên sóng, gia thế ra sao mà gây choáng

Huyền Baby khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn. Hot mom còn cho biết ông xã không chỉ lãng mạn trong tình yêu mà còn là một người bạn, một tri kỷ, luôn ủng hộ và hỗ trợ cô trong công việc và cuộc sống.

Trong thời gian cô tập luyện vất vả để chuẩn bị cho chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chồng cô luôn đưa đón. Thậm chí, để giúp bà xã đỡ căng thẳng, dù phải đi đón lúc 3h sáng nhưng ông xã vẫn khiến Huyền Baby bất ngờ với bó hoa lớn trên xe. Ngoài ra, người đẹp 8x từng tiết lộ, cô thường xuyên được chồng nướng đồ ăn, được chồng dỗ dành, đưa đi du lịch, hôn và nắm tay mỗi ngày, bóp chân tay cho vợ…

Chỉ đến năm 2024, Huyền Baby trở lại đường đua tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Suốt thời gian tham gia cuộc thi, người đẹp luôn có chồng ủng hộ và cưng chiều.

Cô cũng từng tiết lộ: "Mọi ước muốn hay quyết định của tôi đều được gia đình ủng hộ, đặc biệt là ông xã. Tôi cũng may mắn vì hai vợ chồng cùng chung quan điểm là cùng nhau chăm con cái và cùng nhau quản lý gia đình. Nhưng nhiều khi ông xã sẽ là người chu toàn mọi việc trong gia đình hơn tôi".

Huyền Baby hiếm khi chia sẻ về ông xã hay gia đình chồng nhưng những người thân cận đều biết chồng Huyền Baby là một doanh nhân trẻ thành đạt của TP.HCM.

Anh sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp tại TP.HCM với giá thuê phòng luôn cao ngất ngưởng, những khách sạn mà anh Quang Huy làm chủ được cho là chỉ dành cho giới thượng lưu, những người giàu có và các đại gia. Chưa kể đến việc chúng luôn được đặt ở những con phố đông đúc, đắt đỏ bậc nhất ở thành phố.