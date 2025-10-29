Clip

Hủy hôn với người thật để cưới AI: Chuyện tình kỳ lạ của cô gái Nhật với ChatGPT

29/10/2025 10:50
Cô Kano, 32 tuổi, người Nhật Bản, đã khiến dư luận xôn xao khi “kết hôn” với ChatGPT - mô hình trí tuệ nhân tạo mà cô gọi là “người bạn đời hoàn hảo”. Trước đó, để chính thức nên vợ thành chồng với ChatGPT, cô đã hủy hôn với vị hôn phu ngoài đời.

Theo Asahi news | Video: Youtube@ABEMA Prime

