Hủy hôn vì vợ sắp cưới lừa dối

Họ hủy hôn phút chót khiến bạn bè xôn xao (ảnh minh họa: Shutterstock)

Tin Quyên bị Dũng huỷ hôn vào phút chót, khiến bạn bè xôn xao. Chúng tôi hẹn Quyên ra quán, để ôm lấy Quyên, cho cô ấy bờ vai để nỗi buồn được xoa dịu.

Quyên từng có mối tình sâu đậm, cô và người ấy đã sống chung suốt 2 năm. Sau này vì nhiều lý do, 2 người chia tay. Quyên vật vã một thời gian rồi cũng lấy lại tinh thần.

Quyên quen Dũng qua mạng, khi ấy Dũng đang làm việc ở Mỹ. Vì tình yêu, Dũng quyết định về nước để ở bên Quyên. Mấy lần bạn bè tụ họp. Quyên đưa Dũng tới để làm quen. Nhìn cách Dũng cư xử chân thành và yêu Quyên thật lòng, bạn bè mừng cho Quyên nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bởi chúng tôi nhìn ra, dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng trong nhiều vấn đề, Dũng vẫn giữ quan điểm truyền thống. Dũng lại là người cầu toàn, luôn yêu cầu rất cao trong mọi việc.

Bạn bè khuyên Quyên nên nói thật về quá khứ với Dũng, bởi nếu yêu Quyên thật lòng, Dũng sẽ chấp nhận quá khứ của Quyên. Quyên sợ mất Dũng, sợ Dũng không chấp nhận sự thật nên cô chọn im lặng.

2 bên gia đình đã gặp mặt bàn chuyện cưới xin, ngày cưới cũng đã được ấn định, Dũng vẫn quyết định huỷ hôn khi phát hiện ra sự thật. Dũng nói anh không vượt qua được bản thân khi biết Quyên từng là vợ người ta và lừa dối anh. Anh sợ sóng gió sau hôn nhân sẽ dập cả 2 tả tơi và rồi kết thúc trong ê chề. Thà đau sớm hơn đau muộn.

Dũng biết hôn nhân vốn dĩ không phải lúc nào cũng suôn sẻ ấm êm, mà còn gập ghềnh bất trắc. Cái nắm tay ban đầu đã lỏng lẻo, niềm tin dành cho nhau ban đầu đã mông lung, đường đời về sau trông mong gì sóng yên gió lặng.

Quyên như trang đời chi chít chữ, với những mối quan hệ rối rắm. Dũng thì ngược lại, tình trường trong sạch và giản đơn. Sự khác biệt đó tưởng chừng không liên quan gì nhau nhưng thật ra nó như cơn sóng ngầm dưới mặt biển yên, chực chờ dậy sóng. Dũng chọn rời khỏi trước khi bắt đầu không phải vì anh không đủ bao dung, mà vì lối sống đôi bên quá khác biệt.

Để tiến tới lễ đường, cặp đôi phải đủ hiểu nhau và yêu thương chân thành (ảnh minh họa)

Trang - một người bạn trong nhóm chúng tôi có kết cục hoàn hảo hơn Quyên. Trang từng trải qua 3 mối tình, trong đó cô sống chung với 2 người. Trang của một thời tuổi trẻ quan niệm khi yêu là phải hết mình. Đến lúc từng mối tình lần lượt rời đi, Trang mới đau xót nhận ra đã quá vội vàng và ngộ nhận. Trang chỉ ước mình có thể tẩy trắng quá khứ để trở lại là một cô gái trong sạch, nhưng điều đó là không thể.

Khi yêu và chuẩn bị đám cưới với Bình, Trang thú nhận đã sống thử với bạn trai cũ. Bình chấp nhận quá khứ của Trang vì anh yêu con người thật của Trang ở hiện tại, chứ không phải Trang của ngày hôm qua.

Thật ra Bình đủ bao dung là bởi trước đó anh cũng từng sống thử với người yêu cũ. Là người từng trải, Bình hiểu những thiệt thòi và tổn thương mà phụ nữ phải gánh lấy nên anh dễ dàng chấp nhận quá khứ của Trang.

Nhiều cô gái vẫn thường băn khoăn về việc có nên thú nhận với chồng sắp cưới về tình trường đã qua, về việc đã từng sống thử. Nói ra thì sợ người ấy không đủ bao dung, không nói thì lo sợ bí mật có ngày bại lộ. Trên nhiều diễn đàn về hôn nhân gia đình cũng từng tranh cãi rất nhiều về việc sống thử trước hôn nhân. Nhưng cho dù lựa chọn giữ mình hay sống thử, các cô gái cũng cần cân nhắc kỹ. Thứ cần gìn giữ là giá trị bản thân, là tôn nghiêm của mỗi cá nhân. Đừng bao giờ buông thả bản thân chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Giới trẻ hiện nay quan niệm về trinh tiết cũng thoáng hơn xưa, không còn quá khắc khe. Nhưng "dám chơi thì dám chịu", đừng cố tẩy trắng quá khứ, dối gạt người bên cạnh. Khi họ biết rõ sự thật, hậu quả rất khó lường.

Người đủ bao dung với quá khứ của bạn phải là người có trái tim đủ rộng lớn và từng trải. Anh ấy phải là người có tình trường đủ dày để hiểu bạn. Nếu tìm đúng người, hạnh phúc sẽ nở hoa. Nhưng người ấy ở đâu và làm cách nào để tìm được anh ta là bài toán không dễ tìm thấy đáp án.