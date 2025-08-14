Huy hiệu RS trên xe Honda Civic có phải là 'Racing Sport'?

Những năm gần đây, người tiêu dùng dễ dàng nhận ra logo RS được hãng xe Nhật Bản sử dụng trên nhiều mẫu xe mới của Honda như Jazz RS, HR-V RS, CR-V RS, Civic RS, City RS... nhưng ít ai biết rằng logo này đã gắn liền với lịch sử thể thao của Honda suốt hơn 50 năm qua và ý nghĩa của tên gọi RS là gì?

Tên gọi RS ra đời khi nào?

Trước hết, về khái niệm, nhiều người sẽ nghĩ rằng RS là viết tắt của "Racing Sport" hay "Rallye Sport", những cụm từ những bản hiệu năng cao, mạnh mẽ nhất của các thương hiệu ô tô, đặc biệt là xe thể thao.