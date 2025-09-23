Hủy hàng chục chuyến bay do ảnh hưởng siêu bão Ragasa

Ngày 23/9, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh lịch bay và hủy nhiều chuyến bay quốc tế do ảnh hưởng trực tiếp từ siêu bão Ragasa. Cụ thể, chuyến bay VN580 (TPHCM – Cao Hùng, Đài Loan) được dời thời gian cất cánh sang 3h sáng 24/9, trong khi chuyến VN586 (Hà Nội – Cao Hùng) cũng được lùi sang 3h54 sáng cùng ngày.

Ngoài ra, trong hai ngày 23 và 24/9, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc). Riêng tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), các chuyến bay trong ngày 24/9 sẽ được điều chỉnh giờ cất và hạ cánh trước 11h.