Huy động hơn 300 người khắc phục nhanh sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Nguyên nhân theo nhận định ban đầu là do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Sự cố làm ảnh hưởng đến 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn là 196 hộ với 779 nhân khẩu, trong đó, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu (Bắc Khê 07 hộ: 25 nhân khẩu; Hợp Lực 10 hộ: 40 nhân khẩu; Nà Soong 06 hộ: 36 nhân khẩu).

Tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bắc Khê 1 thực hiện các hành động khẩn cấp để trì hoãn, giảm nhẹ ảnh hưởng của sự cố. Thông báo, cảnh báo đến vùng hạ du qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phóng thanh… để nhân dân nắm bắt được tình hình, chủ động phòng tránh. Thông báo kịp thời cho Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn để tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp. Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sử các xã: Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt và lực lượng Công an, Quân đội của tỉnh, các cá nhân, tập thể liên quan để sơ tán, cứu hộ người bị nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và người dân.

Theo ghi nhận của PV lúc 23h ngày 7/10, tại khu vực thôn 2, xã Thất Khê (trước đây là thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định) nước trên sông Kỳ Cùng vẫn dâng, gây ngập úng cục bộ QL4A

Hiện tỉnh Lạng Sơn đã huy động nhiều lực lượng gồm Quân đội, Công an, dân quân, lực lượng ở các xã để tổ chức phương châm “4 tại chỗ” chủ động, hỗ trợ di dời sơ tán người dân ở các khu vực bị ngập úng. Trong đó, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ vai đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn (gồm: Bắc Khê 07 hộ, 25 nhân khẩu; Hợp Lực 10 hộ, 40 nhân khẩu; Nà Soong 06 hộ, 36 nhân khẩu).

Đối với 1 số nhiệm vụ cấp bách, hay hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng phải dùng xuồng máy để di chuyển

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Tỉnh đã huy động các lực lượng vũ trang lên địa bàn thuộc xã Thất Khê, Tràng Định, Tân Tiến là trên 300 người để hỗ trợ việc di dời cho bà con từ tài sản, con người. Trong sáng nay (8/10), đoàn công tác của tỉnh sẽ phối hợp với Quân khu 1 tiếp tục khắc phục hậu quả của ngập úng, cũng như cứu hộ, cứu nạn đối với những vùng bị ảnh hưởng. Đồng thời chúng tôi sẽ kiểm tra trực tiếp khu vực vỡ vai đập của thuỷ điện Bắc Khê để tính toán những biện pháp kỹ thuật để xử lý, không để vỡ lan sang các vị trí khác”.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Ông Đoàn Thanh Sơn cũng cho biết, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đật tại nhiều khu vực. Đồng thời, lưu lượng lũ ở trên sông Bắc Giang luôn ở mức cao hơn 5m so với mức báo động III. 21h tối ngày 7/10 lũ ở sông Bắc Giang chảy về xã Thất Khê, Tràng Định là 5,73m, trên báo động III, gây ngập úng ở các khu vực; Theo ghi nhận của PV lúc 23h ngày 7/10, tại khu vực thôn 2, xã Thất Khê (trước đây là thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định) nước trên sông Kỳ Cùng vẫn dâng, gây ngập úng cục bộ QL4A. Việc ngập úng khiến giao thông ách tắc, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Đối với 1 số nhiệm vụ cấp bách, hay hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng phải dùng xuồng máy để di chuyển.

Người dân ở xã Thất Khê nói: “Ở đây sau khi nghe thông tin vai đập thuỷ điện vỡ, người dân cũng chuẩn bị đồ dùng cá nhân, quân tư trang rồi di chuyển lên vùng cao an toàn rồi. Bà con ở những vùng ngập sâu cũng được lực lượng chức năng ứng cứu và đưa đến nơi an toàn. Gia đình của tôi cũng đã di chuyển tài sản và đang hỗ trợ bà con ở những hộ bên cạnh.

Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng do nước dâng cao

Mong rằng lũ lụt không lên cao quá để bà con còn khắc phục hậu quả. Tình trạng ngập này mới bắt đầu 21h tối nay, còn dưới kia từ chiều rồi. Đồ ăn thì có sẵn, nếu hết lực lượng chức năng hỗ trợ. Bà con ở đây nếu nhà nào hết đồ ăn thì hỗ trợ, gọi nhau sang lấy”.