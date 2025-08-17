Huy động gần 100 người và 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm nam du khách mất tích ở Ninh Bình

Trưa 17/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo VQG Cúc Phương cho biết, trong sáng nay lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, dân quân địa phương và y tế phối hợp cùng lực lượng của vườn mở rộng khu vực tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng.

Theo lãnh đạo vườn, các lực lượng tìm kiếm có 86 người được huy động cùng với 7 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng tìm kiếm sang khu vực Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ).

Cũng theo lãnh đạo vườn, mặc dù mưa lớn nhưng các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm với mong muốn nhanh nhất tìm thấy nam du khách.