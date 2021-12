Huy động gần 100 người tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích khi đi đào vàng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào ngày 8/12, tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) xảy ra vụ sập hang khiến 2 người mất tích.

Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Việt D. (sinh năm 1977) trú tại thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và Trần Văn Hoàn (sinh năm 1981) trú tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.