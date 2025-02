Huy động 2.500 người, tạo 5 vòng bảo vệ lễ Khai ấn đền Trần ở Nam Định

Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Công an thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch, huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng ăn xin, tội phạm trộm cắp, móc túi trong khu vực lễ hội.

Cụ thể, các lực lượng tổ chức 5 vòng bảo vệ, gồm: Trong khuôn viên đền Trần (vòng 1, vòng 2) thực hiện nhiệm vụ mời các đại biểu vào đền dự và làm lễ Khai ấn theo quy định của Ban tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự lễ Khai ấn trong đền.