Hút hầm cầu Bình Dương chỉ từ 300k, bảo hành tới 5 năm tại Môi Trường Minh Tâm

08/09/2025 12:00

Bình Dương là địa phương có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất cả nước, thu hút hàng triệu lao động từ mọi miền đổ về làm việc mỗi năm. Sự gia tăng nhanh chóng về dân số kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ vệ sinh môi trường ngày càng trở nên cấp thiết.

image001.png
Dịch vụ hút hầm cầu Bình Dương uy tín, chuyên nghiệp

Trong bối cảnh đó, dịch vụ hút hầm cầu Bình Dương tại đơn vị Môi Trường Minh Tâm trở thành lựa chọn uy tín được đông đảo hộ gia đình, doanh nghiệp tin tưởng nhờ kinh nghiệm hơn 10 năm và quy trình xử lý bài bản, nhanh chóng.

Vì sao chọn dịch vụ hút hầm cầu Bình Dương tại Môi Trường Minh Tâm?﻿

image003.png
Môi Trường Minh Tâm chuyên hút hầm cầu Bình Dương

Môi Trường Minh Tâm nổi bật nhờ uy tín lâu năm, hệ thống vận hành chuyên nghiệp và cam kết rõ ràng với khách hàng. Dưới đây là 5 lý do khiến hàng ngàn hộ dân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn Môi Trường Minh Tâm:

1. Giá chuẩn, minh bạch

Mức giá khởi điểm từ khoảng 300.000 đồng/m³, được áp dụng minh bạch theo khối lượng thực tế. Môi Trường Minh Tâm chỉ tiến hành thi công sau khi đã khảo sát tận nơi và báo giá rõ ràng, cam kết không phát sinh phụ phí, không mập mờ trong quá trình thi công.

2. Công nghệ và thiết bị hiện đại

Công ty sở hữu hệ thống xe bồn chuyên dụng áp lực cao từ 1–30m³, phù hợp với mọi địa hình và quy mô công trình. Ngoài ra, bơm hút chân không, camera nội soi đường ống, và công nghệ xử lý vi sinh được ứng dụng nhằm đảm bảo hiệu quả hút sạch triệt để mà không phá hỏng kết cấu hạ tầng vệ sinh.

3. Quy trình “4 sạch”

Môi Trường Minh Tâm tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thi công “4 sạch”:

● Sạch bề mặt: Thu gom và xử lý triệt để rác thải, chất thải nổi.

● Sạch ống: Xịt rửa đường ống thoát nước, ngăn mùi hôi quay lại.

● Sạch hầm: Hút cặn bã dưới đáy hầm cầu – nơi các thiết bị thông thường không tới được.

● Sạch môi trường: Khử mùi, đảm bảo không gây ảnh hưởng xung quanh sau thi công.

image005.png
Môi Trường Minh Tâm có đội ngũ và dịch vụ chuẩn chỉnh

4. Đội ngũ chuyên nghiệp

Mọi kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản, có chứng chỉ chuyên môn và thường xuyên cập nhật quy trình an toàn vệ sinh môi trường. Tổng đài hoạt động 24/7, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và có mặt chỉ sau 30 phút – kể cả vào ban đêm, cuối tuần hay các ngày lễ, Tết.

5. Chính sách bảo hành dài hạn

Môi Trường Minh Tâm là một trong số ít đơn vị cam kết bảo hành từ 1 đến 5 năm, tùy theo hạng mục thi công. Điều này thể hiện sự tự tin về chất lượng dịch vụ và mong muốn đồng hành lâu dài cùng khách hàng – điều mà không nhiều đơn vị địa phương có thể cam kết.

Phạm vi dịch vụ hút hầm Bình Dương của đơn vị Môi Trường Minh Tâm

Môi Trường Minh Tâm cung cấp giải pháp vệ sinh môi trường toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân cư đến khu công nghiệp, từ xử lý khẩn cấp đến bảo trì định kỳ.

Các hạng mục dịch vụ bao gồm:

  • Hút hầm cầu định kỳ & khẩn cấp
  • Thông tắc cống, bồn cầu nghẹt
  • Phun rửa, bảo trì hệ thống
  • Khử mùi, xử lý bằng chế phẩm vi sinh
  • Vận chuyển & xử lý chất thải đúng quy định pháp luật
  • Tư vấn & nhắc lịch định kỳ miễn phí
image007.png
Môi Trường Minh Tâm có chi nhánh hoạt động trên cả nước

Đối với dịch vụ hút hầm cầu, hút bể phốt, khách hàng là hộ dân, doanh nghiệp, công ty xí nghiệp vui lòng tham khảo báo giá dưới đây.

Báo giá hút hầm cầu Bình Dương cập nhật mới nhất

Giá khởi điểm chỉ từ 300.000 đồng/m³, minh bạch từng hạng mục, không phí ẩn; báo giá chi tiết sau khảo sát thực tế.

Dòng xe
Chi phí giá
Xe 1 khối
300.000 VND
Xe 2 khối
600.000 VND
Xe 3 khối
800.000 VND
Xe 4 khối
1.000.000 VND
Xe 5 khối
1.200.000 VND
Xe 6 khối
1.400.000 VND
Xe 8 khối
1.800.000 VND
Xe 10 khối
2.000.000 VND
Xe 20 khối (phù hợp công trình)
Liên hệ
Xe 30 khối (phù hợp công trình)
Liên hệ

Môi Trường Minh Tâm cam kết hợp đồng, phiếu thu, hóa đơn VAT đầy đủ, mang đến sự minh bạch và chuyên nghiệp trong mọi giao dịch.

Dịch vụ phủ sóng khắp tỉnh thành Nam Bộ

image009.png
Liên hệ hút hầm cầu tại Bình Dương

Không chỉ cung cấp dịch vụ hút hầm cầu Bình Dương, Môi Trường Minh Tâm hiện đang có mặt tại các tỉnh thành miền nam như hút hầm cầu tại Long An, hút hầm cầu Bình Phước, An Giang, Tiền Giang ...

Để được phục vụ, quý khách vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây:
● Hotline tư vấn & đặt lịch: 0784.51.3333
● Website: moitruongminhtam.vn
● Địa chỉ văn phòng tại Bình Dương: Số 984 Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Môi Trường Minh Tâm – Giải pháp sạch sẽ, nhanh gọn, đáng tin cậy tại Bình Dương

