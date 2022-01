"Hương vị tình thân" thắng lớn tại giải thưởng Ấn tượng VTV 2021

Your browser does not support the audio element.

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới - Hành trình nhiệm màu đã mang tới một điểm hẹn thu hút với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, chùm tiết mục và đặc biệt là phần tôn vinh tác giả, cá nhân ở 11 hạng mục giải thưởng Ấn tượng VTV 2021.

Xuất hiện trên sân khấu với vai trò công bố giải thưởng Phim truyền hình ấn tượng, NSND Trung Anh kể về quá trình làm phim trong bối cảnh dịch bệnh. Nghệ sĩ cho biết, bộ phim đầu tiên VFC làm trong thời dịch là Những ngày không quên. Những nghệ sĩ coi việc diễn xuất là một đóng góp nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch, phổ biến kiến thức đến người dân.

MC Mai Ngọc hỏi NSND Trung Anh: "NSND Trung Anh được ví là ông bố quốc dân trong "vũ trụ phim VTV". Vậy có cơ hội nào để Mai Ngọc được là con của bố Trung Anh hay không". NSND Trung Anh đã có câu trả lời vô cùng ấn tượng: "Nếu con không chê bố nghèo, bố rất vinh dự có một cô con gái như con" (Ảnh: chụp màn hình).

Sau phần dẫn dắt duyên dáng, NSND Trung Anh và MC Mai Ngọc công bố ê-kíp phim "Hương vị tình thân" đã giành giải Phim truyền hình ấn tượng (Ảnh: chụp màn hình).