'Hương Vị Tình Thân' tập 61: Thy muối mặt bị osin 'bật tanh tách'

Dường như Sâm có hành động gì đó khiến Thy không vừa lòng nên cô con dâu thứ nhà họ Hoàng lên mặt chấn chỉnh giúp việc: "Chị cũng chỉ là giúp việc thôi, còn tôi dù thế nào cũng là chủ của chị, nên là chị ăn nói cho cẩn thận".

Không phải dạng vừa, Thy gặp ngay đối thủ. Sâm không sợ sệt hay lo ngại gì, đáp trả khiến Thy tức nghẹn họng: "Thì chị cũng chỉ là giúp việc thôi, thế nên chị mới góp ý chị Xuân như vậy, chứ chị mà được làm chủ cái nhà này chị đuổi thẳng cổ đứa nào láo rồi".