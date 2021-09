'Hương Vị Tình Thân' tập 42: Nam nghi ngờ ông Sinh gây tội ác

Hương Vị Tình Thân vẫn đang dược tiếp tục với những tình huống gay cấn, sau khi khán giả chỉ muốn “đuổi” Diệp ra khỏi phim vì bị Dũng sỉ nhục nhưng vẫn yêu “cắm đầu” thì nhân vật tiếp theo được quan tâm chính là ông Sinh.

Ngay trong đoạn trích tập 42, ông Sinh bị công an tới nhà dẫn đi để điều tra cho một vụ án mà ông là đối tượng bị tình nghi.



