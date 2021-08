'Hương Vị Tình Thân' tập 20: Long ngượng ngịu gọi Nam là vợ

Your browser does not support the video tag.

Trailer Hương Vị Tình Thân tập 20

Từng ánh mắt cử chỉ của Long đều dành hết yêu thương cho Nam, lúc Long lấy cơm xong cho bà Dần, Nam đưa bát cho Long và nói anh xới cơm cho cô. "Anh xới cho vợ nhá". Câu "thả thính" của Long khiến Nam vừa hạnh phúc nhưng có chút ngại ngùng.