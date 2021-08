'Hương Vị Tình Thân' tập 19: Bố Khang 'bẻ lái' ủng hộ Long cưới Nam

Trong trailer tập 19 phần 2 của Hương Vị Tình Thân, Long (Mạnh Trường) vẫn quyết tâm theo đuổi Nam (Phương Oanh), cặp đôi đã nói hết tình cảm dành cho nhau.

Dù vẫn còn rất yêu Long nhưng Nam cương quyết từ chối, không muốn quay lại vì sợ sự ngăn cản của gia đình.