'Hương vị tình thân' tập 133, Tấn trở mặt với Sa, ra tay thủ tiêu Thy

Ở cuối Hương vị tình thân tập 132, Tấn (Hồ Phong) đã cho người bắt cóc Thy (Thu Quỳnh) đến một nơi bí mật. Trong Hương vị tình thân tập 133 lên sóng tối nay 22/10, bị Tấn tra tấn, Thy hoảng loạn và thề sẽ không làm gì và hứa không nói ra mọi chuyện.