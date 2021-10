'Hương vị tình thân' tập 132, Tấn cho người xử lý Thy để bịt đầu mối

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 132 lên sóng tối nay 21/10, Thy (Thu Quỳnh) tiếp tục khui ra nhiều bí mật về Tấn (Hồ Phong). Đặc biệt, Thy có trong tay chiếc điện thoại mà cô cho là nắm giữ nhiều chuyện động trời về tình nhân của mẹ. Khi chuẩn bị đến chỗ phá khoá chiếc điện thoại thì Thy bất ngờ bị người của Tấn siết cổ trên xe khiến cô không thể trở tay.