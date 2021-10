'Hương vị tình thân' tập 131, Chiến 'chó' đưa Tấn vào bẫy

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 131 lên sóng tối nay 20/10, Chiến 'chó' (Anh Tuấn) biết Tấn (Hồ Phong) sẽ không để cho mình được yên vì giữ cuộn băng bằng chứng vụ lão giết chết bố Thy (Thu Quỳnh). Chiến 'chó' chủ động gọi điện cho Tấn để nhử mồi: "Mày sẽ có bản gốc". Tấn đề phòng: "Lấy gì đảm bảo những hình ảnh này sẽ không rò rỉ". Chiến 'chó' khẳng định chắc nịch: "Đừng có lằng nhằng! Nếu mày không chuyển tiền thì tao sẽ bán nó cho người cần".