'Hương vị tình thân' tập 128, Tấn thừa nhận giết bố Thy, doạ tung hê quá khứ ô uế

Ở cuối tập trước, Tấn (Hồ Phong) chặn đầu xe của Thy (Thu Quỳnh) khi đến quán cafe để ngăn cô gặp Dũng (Sỹ Hưng). Trong Hương vị tình thân tập 128 lên sóng tối nay 15/10, Tấn nói với Thy rằng mình từng là tay sai đắc lực của bố cô nên biết hết mọi chuyện. "Chỉ cần cháu hé răng ra nói với Dũng dù là một chuyện nhỏ nhất, chú sẽ tung hê quá khứ ô uế của bố cháu", Tấn chỉ vào mặt Thy doạ.