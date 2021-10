'Hương vị tình thân' tập 127, Nam có bầu, Tấn gặp Thy ngăn chuyện bại lộ

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 127 lên sóng tối nay 14/10, bà Bích (Tú Oanh) tâm sự với Nam (Phương Oanh) bày tỏ sự tiếc nuối vì Diệp (Bích Ngọc) không thể đến với Dũng (Sỹ Hưng) vì oan gia hai gia đình dù Dũng đạt mọi tiêu chuẩn làm rể bà đề ra. Nam không nói gì chỉ đứng ăn khế chua, lộ chi tiết cô đang nghén.