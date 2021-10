'Hương vị tình thân' tập 121, bà Bích sôi máu vì bắt quả tang Dũng - Diệp lén lút hẹn hò

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 121 lên sóng tối 6/10, Dũng (Sỹ Hưng) đến tìm Diệp (Bích Ngọc) thuyết phục cô cắt đứt quan hệ với bố con Nam (Phương Oanh) vì hai gia đình không đội trời chung. Không ngờ cả hai bị bà Bích (Tú Oanh) phát hiện. "Hai đứa này, đang ban ngày ban mặt như thế mà chúng mày mang nhau ra đây để chim chuột hẹn hò à", dứt lời bà Bích lao tới đánh Diệp trong vòng tay bảo vệ của Dũng.