'Hương vị tình thân' tập 119, Nam công bố sự thật, Thy bị Tấn đe doạ

Trong Hương vị tình thân tập 119 lên sóng tối 4/10, Tấn (Hồ Phong) điên tiết vì Thy (Thu Quỳnh) muốn điều tra cái chết của bố mình, nguy cơ khiến hắn lộ chuyện quá khứ. Tấn đến gặp bà Sa (Thu Hạnh) nói: "Em có đứa con gái cực kỳ cứng đầu giống hệt bố nó. Em phải nói với nó đừng có tọc mạch nữa. Dạy dỗ nó đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nếu em không dạy được thì để anh".