'Hương vị tình thân' tập 108, Thi tức điên khi bắt quả tang tiểu tam hôn Huy

Trong Hương vị tình thân tập 108 lên sóng tối 17/9, Thi (Thu Quỳnh) chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện thân mật giữa Dương (Thục Anh) và Huy (Anh Vũ). Thi tức điên khi nghe tiểu tam thú nhận với Huy. "Anh biết không? hai lần gặp anh ở hồ đều không phải vô tình, là em cố ý đấy. Em biết anh buồn nên hay ra đấy nên...", chưa nói xong Dương đã chủ động hôn Huy.