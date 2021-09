'Hương vị tình thân' tập 105, bà Xuân định nhảy cầu tự tử, Thi ức vì bị chồng so sánh với Nam

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thântập 105 lên sóng tối 14/9, bà Xuân (Quách Thu Phương) xách va ly ra khỏi nhà và định nhảy cầu tự tử vì quá nhục nhã sau vụ lừa đảo từ thiện. Khi cả gia đình đang náo loạn và định đi tìm thì Sâm (Minh Cúc) xem được đoạn livestream của một thành viên mạng quay cảnh bà Xuân đang định tự tử. Thấy vậy ông Khang (Mai Nguyên) vội vã chạy đến chỗ vợ.