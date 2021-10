'Hương vị tình thân' dự kiến kéo dài lê thê, Nam bị ông Khang đuổi ra khỏi nhà?

Vì quá mong mỏi kết thúc của Hương vị tình thân, nên nhiều khán giả đã mò qua bản Hàn xem số phận của nhân vật nữ chính ra sao, liệu Nam có được hạnh phúc viễn mãn không? Hay tiếp tục phải chịu nhiều đau đớn và đắng cay hơn nữa?

Trong bản gốc của Hàn Quốc là My only one, Nam sẽ bị ông Khang đuổi ra khỏi nhà khi biết được cô chính là con đẻ của ông Sinh - người chịu bản án tù 20 năm vì tội giết bố của Thy. Dù yêu mến Nam nhưng ông Khang buộc phải làm vậy vì đây hoàn toàn là thông tin chấn động đối với cả gia đình, hơn nữa Thy còn đang đang mang bầu nên sẽ được ưu tiên.