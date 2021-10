Hương Tràm 'đấu giọng' Thu Phương, đàn chị có vẻ lép vế

Mới đây, netizen "đào" lại một đoạn clip đọ giọng giữa Hương Tràm và đàn chị Thu Phương. Được biết, Thu Phương cũng là nữ ca sĩ nổi tiếng sở hữu giọng ca nội lực mà Hương Tràm hâm mộ từ thủa bé.

Clip Hương Tràm và Thu Phương cùng "đọ giọng"

Không hổ danh là giọng ca trẻ hàng đầu, Hương Tràm thực sự thăng hoa với ca khúc Hà Nội 12 Mùa Hoa bằng chất giọng nội lực. Ở những phân đoạn cao trào, Hương Tràm khiến khán giả "nổi da gà" khi bắn chuỗi nốt cao, vang.

Trong khi đó, Thu Phương lại bị netizen đánh giá có phần hơi "lép vế" so với đàn em khi phần thể hiện bị nhấn chìm mỗi lúc Hương Tràm cất tiếng. Dù rằng Hà Nội 12 Mùa Hoa là bản hit "tủ" của Thu Phương, từng được cô thể hiện vô cùng thành công trước đó.