Hương Ly hát live như trò đùa, khắc hẳn clip triệu view trên mạng

Theo đó, Hương Ly đã chọn ca khúc Từng yêu của Phan Duy Anh để trình diễn. Được biết, Hương Ly từng quay video cover ca khúc này trên Youtube và là một trong những bản cover giúp cô nàng nhận được nhiều sự chú ý.

Nhưng bản hát live tại quán bar này của Hương Ly lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi giọng ca lại không được ổn định, có phần chênh phô lẫn một số chỗ hụt hơi.