Hương Giang xuất hiện sau chia tay, 'bé như kẹo' giữa đám đông

Mới đây, loạt ảnh có mặt Hương Giang được chia sẻ trên các diễn đàn sắc đẹp.

Hình ảnh được chụp tại Indonesia vào tối 21/8, khi giọng ca chuyển giới cùng một số đồng nghiệp xuất ngoại cổ vũ Á quân The Next Gentleman - Minh Khắc - thi chung kết Man Of The Year 2022.



Hương Giang tại Indonesia.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 xuất hiện công khai sau thông báo chia tay bạn trai Matt Liu.