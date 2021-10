Hương Giang phá hit SNSD, dân mạng mém quên luôn bản gốc

Hương Giang lựa chọn The Boys phiên bản tiếng Anh và phần nhạc cũng đã được remix lại để phù hợp với tone giọng của nữ ca sĩ khi phải hát line của tận 9 thành viên SNSD.

Tuy là thế nhưng The Boys vẫn là một bài hát quá sức với Hương Giang khi để lộ giọng hát live có phần yếu và nhiều chỗ chênh phô.