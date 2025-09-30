Hương Giang, Ninh Dương Story góp hàng trăm triệu đến dân chịu bão Bualoi

Những ngày qua, người dân tại các tỉnh Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên... chịu nhiều thiệt hại về người và của do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Với truyền thống nhân ái, yêu thương, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau của người Việt bao đời nay, nhiều nghệ sĩ không đứng ngoài nỗi đau của đồng bào.

Hoa hậu Hương Giang đóng góp 100 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chia sẻ: "Chứng kiến những thiệt hại của bão Bualoi gây ra tới giờ phút này thực sự quá nặng nề. Tôi xin được góp một phần nhỏ bé để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chỉ cầu mong mọi người sẽ được bình an vượt qua giai đoạn này".